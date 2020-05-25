الأردن – هنأ وزير الخارجة الأمريكي مايك بومبيو الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف اليوم الاثنين، معربا عن امتنان واشنطن لعمان على شراكتها.

وقال بومبيو في بيان صدر عن مكتبه امس: “الذكرى الـ74 لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية هي فرصة للتأمل في الصداقة العميقة بين دولتينا. خلال فترة شراكتنا الطويلة، تعاونا في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات معا، وآخرها جائحة كوفيد-19. لقد عملنا معا على تحسين جودة الحياة للشعب الأردني، وبنينا على عقود من استثمارات الشعب الأمريكي في توفير مياه الشرب النظيفة، وبنية تحتية عالية الجودة، ومرافق تعليمية وصحية حديثة للمجتمعات في جميع أنحاء المملكة”.

وأضاف: “نحن ممتنون لشراكتنا مع الأردن ونفوذه في المنطقة. لقد أنقذنا معا أرواحا من آفة الإرهاب، وتناولنا احتياجات اللاجئين الفارين من الصراع، وشجعنا شرق أوسط أكثر استقرارا وأمانا”.

وختم بالقول: “تهنئكم الولايات المتحدة بمناسبة عيد الاستقلال وتنقل أفضل تمنياتنا بالسلام والازدهار والصحة الجيدة للشعب الأردني في العام المقبل”.

المصدر: وسائل إعلام أردنية