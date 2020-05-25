ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن المجلس الرئاسي إذا أقدم على الخطوة المتعلقه بالمساعي التركية للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط فسيتحمل مسؤوليتها.

الأسود أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن المسؤوليه سيتحملها الرئاسي نظراً لأن مثل هذه التعاقدات من اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً وفق قراره رقم 270 لسنة 2017 بشأن توزيع مهام وزارة النفط بعد إلغائها.

وأضاف أن مثل هذا التكليف المباشر إذا صدر من السراج فهو مخالف للوائح المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعمول بها في ليبيا كما يعتبر خطوة استفزازية غير مبررة تأتي في توقيت وظروف صعبة.

كما لفت إلى أن البلاد غير قادرة على الدخول في أي مواجهات خارجية بل ستزيد هذه الخطوة من تدخل الأطراف الخارجية بالصراع الداخلي.