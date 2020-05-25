ليبيا – قال القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عصام عميش إنه قدم الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ما قدمه إلى ليبيا على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال لقاء قيادات الجالية المسلمة مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان برعاية اتحاد المنظمات الاسلامية الامريكية USCMO وسكرتيرها العام أسامة الجمال ومشاركة السفير التركي في أمريكا ساردار كيليتش.

وأشار عميش في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “لقد شاركت ممثلاً عن الجمعية الاسلامية الامريكية ماس وهي إحدي أكبر المؤسسات الاسلامية العاملة في الساحة الامريكية بألالاف الاعضاء وعشرات الفروع في كل أمريكا، ولقد انتهزت الفرصة بالاضافة الي شكر تهنئة فخامته للجالية المسلمة والتأكيد علي العلاقات المتميزة المهمة بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية ودور الجالية المسلمة الامريكية في ربط جسور التعاون بين وطننا أمريكا ورائدة العالم الاسلامي في تركيا وتهنئة أشقائنا الاتراك في عيدهم وعيدنا”.

ولفت إلى أن مشاركته جاءت ليشكر أردوغان على ما قدمه ويقدمه في ليبيا وما وصفه بـ”وقوفه الراسخ مع الشعب الليبي في معركته الضارية ضد الاستبداد وعسكرة الدولة ودعمه الدولة المدنية والاستقرار ومسار دولة القانون” ، مبيناً بأن أردوغان سلف ان ذكر موضوع ليبيا في كلمته حيث ذكر معارضته الشديدة لما وصفه بـ”مشروع الانقلابي حفتر وهجومه علي الابرياء وزعزعة الامن والاستقرار ” (تقدم القوات المسلحة ‘لى العاصمة) على حد قوله.