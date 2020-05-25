ليبيا – أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المشير خليفة حفتر رفض مبادرته للصلح مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً وفقاً لقوله.

حميدتي قال في لقاء مع قناة “سودانية 24” إن قوات الدعم السريع السودانية التي يرأسها لا وجود لها في ليبيا وليس لها علاقات مع أي طرف هناك، مضيفاً: “لا يمكن أن تصبح قواتنا مرتزقة”.

وأشار إلى إن العلاقة بين السودان وليبيا ممتدة ومتجذرة لذلك قدم مبادرة للصلح بين حكومة الوفاق ومن وصفهم بـ”قوات خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية وافقت على مبادرة الصلح لكن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي تواصل معه عبر وسطاء رفض المبادرة دون تفاصيل بحسب تعبيره.