روسيا – علّقت روسيا استيراد مجموعة من المنتجات النفطية من بينها البنزين والديزيل عالي الجودة، حتى مطلع أكتوبر المقبل، واعتبر الخبراء أن هذا القرار يهدف لحماية السوق المحلية من الإغراق.

وقال أحد الخبراء، إن “حظر الاستيراد سيحمي منتجي البنزين وأنواع الوقود الأخرى، لأنه في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط أصبح استيراد الوقود من الخارج مربحا أكثر من إنتاجه داخل روسيا”.

وأضاف، أن “تراجع إنتاج النفط وإغلاق بعض المصافي بسبب إصلاحات دورية خلق ظروفا مواتية لاستيراد الوقود، حيث استفاد منتجو الوقود في بيلاروس على الفور من هذا الأمر، وحذا حذوهم التجار في الشرق الأقصى”.

المصدر: “نوفوستي”