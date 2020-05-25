روسيا – اكد مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية دميتري روغوزين ، في مقابلة صحفية اليوم، إن خصخصة القمر تتعارض مع القانون الدولي، وإن روسيا لن تسمح بذلك.

وأضاف: “في كل الأحوال، لن نسمح بخصخصة القمر من قبل أي أحد. هذا تصرف غير مشروع، وهذا مخالف للقانون الدولي”.

وشدد روغوزين، على أن روسيا لن تشارك في سباق حول القمر مع الولايات المتحدة.

وقال روغوزين: “لن نشارك في أي نوع من السباق على القمر، الذي يشبه التنافس ما قبل الانتخابي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي”.

وقبل أيام قارن روغوزين، الخطة الأمريكية الخاصة باستخراج الثروات الطبيعية في القمر، بتدخل الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق.

وجاء ذلك، بعد أن أفادت وكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة بصدد إعداد مشروع لاتفاقية جديدة بشأن استخراج الثروات الطبيعية في القمر.

المصدر: وكالات