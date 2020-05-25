ليبيا – قال وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بأن كل من تسول له نفسه زعزعة أمنهم والعبث بما وصفها بـ”حرية الليبيين” إنه سيخسر.

سيالة أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق على أن “هؤلاء” (دون أن يذكرهم) لن ينجحون في المساس بما وصفها بـ”عزيمة وإرادة الشعب الليبي” .

وأشار في ختام تصريحاته إلى أنهم يسعون للعيش في دولة ديمقراطية آمنة، لافتاً إلو أنهم اليوم أقوى من الأمس وينتظرهم مستقبل أفضل حسب تعبيره.

يشار إلى أن تصريحات سيالة تأتي بالتزامن مع وصول آلاف المرتزقة من سوريا للقتال في صف مسلحي الوفاق حيث وصل عدد هؤلاء المقاتلين الأجانب بين مدينتي طرابلس ومصراتة إلى أكثر من 10 آلاف مقاتل ، فضلاً عن الجسر الجوي المستمر لنقل الاسلحة والمرتزقة بين تركيا ومطار مصراتة.