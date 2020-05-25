روسيا – كشفت بيانات وزارة المالية الروسية عن زيادة في إنتاج الذهب في البلاد خلال العام الماضي بنسبة 9.26% مقارنة بالعام 2018.

ووفقا للبيانات فقد ارتفع إنتاج الأصفر الرنان في روسيا خلال العام 2019 إلى 343.54 طن، فيما كان مستوى الإنتاج في 2018 عند 314.42 طن من الذهب.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج الذهب المستخرج خلال 2019 نما بنسبة 8.18% إلى 286.05 طن، أما إنتاج الذهب الثانوي فقد نما 11.34% إلى 38.49 طن.

كذلك أظهرت البيانات انخفض إنتاج الفضة خلال العام الماضي في روسيا بنسبة 11.1% إلى 996.17 طن.

المصدر: “تاس”