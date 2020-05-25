جزر فارو – قاد المهاجم أدريان يوستينوسين فريقه “هافنار بولتفيلاغ” إلى تحقيق فوز ساحق على مضيفه “Argja Bóltfelag” بخمسة أهداف من دون رد، وذلك في الجولة الثالثة من دوري جزر فارو لكرة قدم.

وأحرز يوستينوسين، البالغ من العمر 21 عاما، أربعة أهداف، في الدقائق (8، 12، 17، 21) منها ثلاثة من ركلات حرة. كما صنع المهاجم الشاب الهدف الخامس، لفريقه الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد أحد لاعبيه.

وحقق فريق “هافنار بولتفيلاغ” بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتقاسم صدارة الدوري مع فريق “بي36 توشهافن – B36 Tórshavn”.

يذكر أن أدريان يوستينوسين شارك في 8 مباريات في الموسم الحالي في جميع البطولات وسجل خلالها 11 هدفا.

المصدر: وكالات