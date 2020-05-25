السعودية – هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منتسبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال إن الظروف السيئة التي تمر بها المملكة ستزول وإن البلاد مقبلة على خير.

وقال ولي العهد عبر اتصال بالفيديو، وبمشاركة كل من الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وقادة الجيش السعودي، والمؤسسة العسكرية، إن “فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو، أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين، ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائم بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين”.

المصدر: وكالات