مع انحسار كورونا.. اشتية يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في فلسطين

مع انحسار كورونا.. اشتية يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في فلسطين

فلسطين – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، عن مجموعة من القرارات من شأنها أن تعيد الحياة إلى مجراها الطبيعي مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة من فيروس كورونا.

وأوضح اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مجلس الوزراء في رام الله، أن المحاكم ستعود للعمل بعد إجازة العيد، كما تعود جميع الوزارات والهيئة الرسمية اعتبارا من صباح الأربعاء لعملها مع مراعاة إجراءات السلامة.

وأضاف أن المحال والمنشآت الصناعية ستفتح أبوابها ابتداء من الغد، والمساجد والكنائس ستفتح ابتداء من صلاة الفجر يوم غد، على أن يأتي المصلي بالكمامة وسجادة صلاة وستعمم وزارة الأوقاف على الكنائس والمساجد بهذا الخصوص.

وأكد اشتية رفع كامل الحواجز بين المحافظات، وعودة قطاع المواصلات العامة للعمل بشكل طبيعي، والسماح بعمل الحدائق العامة والأماكن الترفيهية المفتوحة.

وتعمل وزارة الصحة على بروتوكول سلامة صحي يترتب عليه إعادة فتح الحضانات وفق إجراءات السلامة.

وأضاف اشتية أن المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية سيتم تشغيلها وفق الإجراءات الصحية التي ستعلن عنها وزارة الصحة والمحافظات خلال يومين، وسيتم السماح لصالات الأفراح بالعمل في القريب العاجل مع تحديد عدد المدعوين بما يتناسب مع مساحة القاعة.

وأشار إلى استكمال كافة الإجراءات لعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها، مؤكدا أن دوام الجامعات والمدارس الخاصة يكون فقط للإداريين.

وأضاف أنه اعتبارا من العاشر من الشهر القادم “سيتم إنشاء جسر جوي لإعادة طلابنا من الخارج”.

تأتي هذه القرارات غداة إعلان الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع خلو 9 محافظات من الإصابات بالفيروس.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية