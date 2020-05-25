إيطاليا – أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، وفاة لاعبه السابق الكاميروني الشاب جوزيف بواسي بعمر 21 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقال نادي روما في بيان نشر عبر حسابه على موقع “تويتر” قال فيه: “يشعر النادي بالحزن الشديد لتلقيه نبأ الوفاة المفاجئ للاعب (بريمافيرا – دوري الشباب تحت 19 عاما) السابق جوزيف بواسي”.

وكشفت شبكة “فوتبول إيطاليا”، أن اللاعب الكاميروني الشاب تعرض لسكتة قلبية مفاجئة عقب انضمامه لنادي “يو كلوج” بالدرجة الثانية في رومانيا بثلاثة أشهر فقط، حيث تم الاستغناء عنه عقب خضوعه للمحاكمة فى تريغوريا.

وتدرب بواسي فترة قصيرة مع الفريق الأول لروما، وعاصر أساطيره مثل فرانشيسكو توتي “إمبراطور روما” ودانيللي دي روسي، وشارك في 11 مباراة مع فريق الشباب، كما قضى فترة إعارة في نادي فيتشينزا، في عام 2017، قبل انتهاء عقده مع روما عام 2018.

المصدر: وكالات