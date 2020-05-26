ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته لن تتوقف عن خدمة الشعب التركي حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2023.

أردوغان وفي اتصال عبر الفيديو من قصر هوبر الرئاسي بمدينة إسطنبول وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أمس الاثنين قال:” أنه بفضل الفرص التي منحها النظام الرئاسي الجديد، تمكنا وبنجاح من مواجهة عدة اختبارات ابتداء من الزلزال إلى جائحة كورونا وصولا إلى المستجدات في سوريا وليبيا”.

وأكد الرئيس التركي أنه ليس لديه شك في الحصول على ثقة الشعب مجددا في الانتخابات المقبلة لدى توضيح ما وصفها بـ” الإنجازات والنجاحات” التي وضعتها حكومته في ظل النظام الرئاسي أمام الشعب التركي دون أن يشير إلى الجرائم التي قامت بها حكومته والمتمثلة في تجنيد أكثر من 10 آلاف مرتزق سوري وإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة في ليبيا .