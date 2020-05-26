فيينا – ارتفعت عقود النفطة الآجلة في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، مدفوعة بتوقعات كبار منتجي النفط عودة التوازن للأسواق اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، امس إنها تتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، في الشهرين المقبلين.

وتسارعت وتيرة إعلانات دول حول العالم، بتخفيف إجراءاتها ضد تفشي جائحة كورونا واستئناف النشاطات التجارية والصناعية، ما يعني زيادة في الطلب على مصادر الطاقة.

وبحلول الساعة (06:52 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.98 بالمئة أو 70 سنتا إلى 36.23 دولارا للبرميل، أعلى مستوى منذ 11 مارس/ آذار الماضي.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو/ تموز بنسبة 3.40 بالمئة أو 1.14 دولارا إلى 34.39 دولارا للبرميل.

إلا أن تخمة المعروض ما زالت عقبة أمام صعود أكبر في أسعار الخام، بعد أكثر من شهرين، شهدت خلالهما السوق العالمية تراجعا في الطلب وارتفاعا في المخزونات.

الأناضول