الجبل الاسود – أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش امس أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وعقب 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.

وقال ماركوفيتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة المرض: “انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث، وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في عموم أوروبا”.

وابتدأ ماركوفيتش المؤتمر الصحفي بخلع الكمامة.

وأضاف، أن “الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان”.

وتأكدت 324 حالة إصابة بمرض “كوفيد-19” في الجبل الأسود مع تسع وفيات.

وأغلقت الجمهورية الواقعة في منطقة البلقان أوائل مارس الماضي، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس.

فرضت سلطات الجبل الأسود غرامات على مئات الأشخاص بتهمة عدم الالتزام بإجراءات العزل.

المصدر: “رويترز”