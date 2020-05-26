انجلترا – أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، امس إلغاء مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية للسيدات، بعد توقفهما منذ مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الرابطتين المشرفتين على دوري السوبر وتشاومبيونشيب “أكدتا قرار إنهاء موسم 2019-2020”.

وجاء إلغاء موسم الكرة النسائي بدون الإعلان عن بطل المسابقة أو الهابطين كما هو معتاد نهاية كل موسم.

وكانت سيدات مانشستر سيتي يتصدرن ترتيب الدوري عند توقف المنافسات، وبفارق نقطة واحدة ومباراة أكثر عن مطارده المباشر تشيلسي.

ويأتي هذا القرار مع استعداد دوري الرجال الممتاز للعودة بعد أن منحت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر للأندية لاستئناف تدريباتها، وسط عمل جاد من رابطة الدوري لتحديد موعد نهائي لانطلاق المسابقة من جديد.

الأناضول