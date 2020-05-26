الأردن – أعلنت وزارة الصحة الأردنية امس عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لدى عائدين إلى البلاد، مشيرة إلى إجراءات جديدة في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء.

وقالت الوزارة في إيجاز مشترك مع رئاسة الحكومة إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بين المقيمين في الأردن، فيما تم تسجل 3 إصابات لدى سائقي شاحنتين أردنيين قادمين عبر حدود العمري ولدى أردني قادم من دولة الإمارات، يخضع للحجر الصحي في أحد فنادق العاصمة عمان.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن 711، بينما بلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي تم إجراؤها في عموم البلاد 165109.

وفي إطار الإجراءات الجديدة لتخفيف القيود، لفتت السلطات الأردنية إلى أنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، سيبدأ موظفو القطاع العام دوامهم وفق الدليل الإرشادي المعمم على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، على أن تكون ساعات الدوام الرسمي ما بين الساعة 8:30 صباحا وحتى 3:30 مساء، قابلة للتعديل وفق ما هو مناسب.

وأشار الإيجاز إلى أن أولوية الدوام تكون للموظفين القاطنين في نفس المحافظة التي تتواجد فيها الدائرة الحكومية، وفي حال تطلبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتم إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختص.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وتحديدا القطاعات المسموح لها بالعمل بكامل طاقتها، يكون يوم غد الثلاثاء يوم دوام رسمي، نظرا لانتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، أما بخصوص القطاعات غير المصرح لها بالعمل حتى الآن فتبقى الأمور كما هي عليه، بانتظار ما يتقرر لاحقا وفقا لتطورات الحالة الوبائية.

المصدر: RT