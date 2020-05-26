الجزائر تسجل ارتفاعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا

الجزائر تسجل ارتفاعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا

الجزائر – أعلنت وزارة الصحة في الجزائر امس تسجيل 197 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 8503 إصابات في عموم البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس ليكون إجمالي الوفيات 609″.

وأكدت الصحة الجزائرية على أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 4747، عقب تماثل 169 مصابا للشفاء”.

وشددت الوزارة على أن معدلات الإصابة والوفاة ليوم الاثنين مرتفعة بشكل بسيط عن الأحد وعن المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وقررت الحكومة إلزام المواطنين بوضع الكمامات بداية من أول أيام عيد الفطر، وذلك للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى، متوعدة المخالفين بالعقوبات.

المصدر: RT