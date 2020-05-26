ليبيا – قال نائب رئيس الحزب الدستوري الحر ثامر سعد إن الهدف واحد من جلسة مساءلة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لتقديم توضيح حول تحركاته الدبلوماسية الموازية لسياسة الدولة التونسية.

سعد وفي تصريح لموقع “اندبندنت عربية” أمس الاثنين أوضح أن الحزب الدستوري ذاهب نحو الأبعد وهو سحب الثقة من راشد الغنوشي ، موضحاً أنهم يسعون إلى جمع 73 توقيعاً لضمان تحديد جلسة تصويت على سحب الثقة من عدمه.

وأضاف:” المجلس سينظر في لائحة الحزب الدستوري الحر التي ستتضمّن ثلاث نقاط مهمة أولها مطالبة مجلس نواب الشعب بعدم التدخّل في الشأن الخارجي باعتباره من اختصاص رئيس الجمهورية ثانياً المطالبة بعدم تقديم مشاريع قوانين تخصّ الشأن الليبي على غرار الاتفاقيات بكل أشكالها والنقطة الثالثة تتعلّق برفض الدستوري الحر أن تكون تونس قاعدة لوجستية أو عسكرية لأطراف أجنبية من أجل التدخل في الشأن الليبي”.