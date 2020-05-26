ليبيا – قال مدير مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي محمد الضراط إن العمليات العسكرية لمسلحيهم سوف تستمر إلى أن يتم “تحرير ليبيا” بالكامل.

الضراط وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف:” هذا الهدف كان واضحاً في خطاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بأنه سيتم استرداد كل الأراضي من القوات المعادية”.

وتابع:” هناك خطة سرية جداً وضعتها القيادات العسكرية من حيث الأولويات والمدى الزمني للتنفيذ وسوف يتم تطبيقها ولكننا بشكل عام نتوقع عودة إنتاج النفط قريباً، ومن غير المستبعد أن يقوم حفتر بعرض فتح النفط في محاولة لإقناعنا بالتفاوض أو الهدنة معه. كل شيء وارد”.