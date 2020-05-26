ليبيا – أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة القطرية الدوحة علي محي الدين القره داغي القيادي بالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين بما وصفها بـ”إنتصارات قوات حكومة الوفاق” على من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

القره داغي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك ” وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أمس الاثنين قال :” الانتصارات التي تتحقق على أرض ليبيا هي انتصارات الثورة ضد الاستبداد والدكتاتورية” حسب زعمه ، مضيفاً :”تلك الانتصارات هي عودة للأمل والثقة بانتصار الشعوب مهما صال الباطل وجال” حسب تعبيره.

القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان القره داغي إختتم بالقول:” الصراع اليوم في منطقتنا بين محور الخير وإرادة الشعوب للحرية والكرامة وبين محور الشر والاستبداد وإهانة الشعوب وكبتهم” حسب زعمه.