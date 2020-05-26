ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن قيام تركيا بإرسال إرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة.

اللواء المسماري وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين أوضح أن تركيا تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إرهابية إلى ليبيا حتى يدعموا الميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج في طرابلس.

وأوضح أن الانسحاب التكتيكي في بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات لكن العدو فسر تصريحات إعادة التموضع بمثابة تراجع.

وصرح المتحدث العسكري:” نحن نعمل كمؤسسة عسكرية وطنية محترفة وهذا يعكر صفو العدو ولذلك يعمل على التشويه”.

اللواء المسماري أكد أن الجيش منح فرصا عديدة لوقف إطلاق النار، لكن العدو استغل ذلك بدعم تركي، قائلاً:” ولكن استعدنا زمام المبادرة في الوقت الحالي واليوم حققنا تقدما كبير في أحد المحاور المهمة في جنوب طرابلس”.