الهند تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

الهند تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

الهند – سجلت الهند أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا امس لليوم الرابع على التوالي.

وبلغت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا 6087 حالة، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 144 ألف حالة.

وسجلت الهند أيضا 150 وفاة جديدة، لتصل حصيلة الضحايا إلى 4172 وفاة وبلغت حصيلة الوفيات اليومية 150 حالة أو أكثر لليوم الثاني على التوالي.

وفي الوقت ذاته تجاوز عدد المتعافين من الفيروس عتبة الـ60 ألف شخص، ليصل إلى 60699 شخصا مع نسبة شفاء بلغت 42.6%.

وتشهد الهند انتشارا متسارعا للفيروس، حيث سجلت حالات إصابة جديدة في 28 ولاية وإقليما اتحاديا من أصل 35 يوم الاثنين.

المصدر: تايمز أوف إنديا