رومانيا – اكد الاتحاد الروماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي للعبة “اليويفا”، منحه مهلة حتى الأول من يونيو ليرسل خططا عن كيفية إنهاء موسم الدوري المحلي.

وأضاف الاتحاد الروماني: “وافق اليويفا على طلبنا بتمديد الموعد المحدد لوضع خطة استئناف اللعب حتى أول يونيو”.

وأوضح أن التمديد سيسمح له بتحليل كيفية تأثير البروتوكولات الطبية الحالية في تدريبات الفرق وغيرها من الأمور.

وأعلن “اليويفا” الشهر الماضي، أنه منح الدوريات الأوروبية مهلة حتى 25 مايو، لإرسال خطط استئناف اللعب، لكن الاتحاد الروماني طلب تمديد المهلة بعد أن قالت الحكومة الرومانية إنها تقيم موقف فيروس كورونا كل أسبوعين.

وتأمل رومانيا في استكمال دوري الأضواء في 13 يونيو المقبل، لكن القرار يحتاج إلى موافقة حكومية بعد إيقاف منافسات كرة القدم في البلاد منذ منتصف مارس.

المصدر: رويترز