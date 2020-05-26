ليبيا – أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس الاثنين اتصالا هاتفيا بزكريا محمد صالح النائب بالبرلمان التشادي وعضو لجنة الصداقة الليبية التشادية لمناقشة عددا من القضايا و الموضوعات التي تهم البلدين.

العقوري نقل بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب تهاني المجلس إلى الجانب التشادي حكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين في كافة المجالات باعتبارها امتداد للعلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، معبرا عن الرغبة في ترتيب زيارة لجمهورية تشاد في أقرب فرصة ممكنة .

وبدوره، أكد صالح حرص الجانب التشادي على استقرار ليبيا ،مشددا على دعم رئيس جمهورية تشاد الفريق أدريس دبي لاستقرار ليبيا ورفضه للتدخلات الخارجية التي تسببت في تفاقم الأوضاع .

وأشار إلى مجهودات رئيس الجمهورية التشادية في المحافل الدولية لرفض التدخلات الخارجية باعتبار أن تشاد تضررت من تدهور الأوضاع في ليبيا وخاصة على الصعيد الأمني حيث عانت تشاد من تصاعد النشاط الإرهابي.

ولفت النائب بالبرلمان الشادي إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الوضع الأمني في تشاد وليبيا.