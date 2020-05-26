ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ناقش الوضع في السودان وليبيا عبر الهاتف مع مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن إسماعيل شيرجي.

الخارجية الروسية وفي بيان لها اليوم الثلاثاء وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” تم خلال المحادثة مناقشة عدد من القضايا المهمة المدرجة في جدول الأعمال الأفريقي والتي هي قيد نظر الأمم المتحدة حاليا مع التركيز على الوضع في السودان وليبيا”.

وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي من جديد دعمه المستمر للدور الفعال للاتحاد الأفريقي في حل الأزمات والصراعات الأفريقية.