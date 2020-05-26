روسيا – افاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر صفقة تخفيضات إنتاج النفط “أوبك+” ناجحة، وستظهر فعالية الصفقة على أسواق النفط في المستقبل.

وأضاف بيسكوف قائلا للصحفيين في مؤتمر عن بعد اليوم الثلاثاء، أنه “بفضل صفقة (أوبك+) الجديدة تم تجنب تطور سلبي في أسواق الطاقة العالمية”.

وشدد على أن الكرملين يعتبر الصفقة ناجحة، وأن موسكو سبق لها أن حذرت من إطلاق استنتاجات متسرعة وعاطفية بشأن تأثير الصفقة على أسواق النفط.

وردا على سؤال عما إذا كانت الأطراف المشاركة في “أوبك+” بحاجة إلى بذل جهود إضافية لزيادة استقرار الوضع في سوق الطاقة، قال المتحدث، إن “العوامل المرتبطة بانخفاض الطلب وزيادة الإنتاج لا يمكن محوها بشكل كامل لأنه من المستحيل عكس الوضع العالمي، لكن من الواضح أن الدول المشاركة ستدرس تطور أسواق النفط”.

وأشار المتحدث إلى أن “الصفقة لها إطار زمني خاص بها، وهو محدد بوضوح”.

وتقوم دول المجموعة بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل شهري مايو ويونيو من 2020، على أن تقلص هذه التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية أبريل من 2022.

المصدر: “تاس”