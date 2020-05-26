روسيا – سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 173 حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء، فيما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد تراجع حاد للوفيات أمس الاثنين، عندما تم تسجيل 92 حالة، عاد هذا المؤشر للارتفاع مجددا لتبلغ الحصيلة 3807، فيما بلغ إجمالي الإصابات 363342.

جاء ذلك في آخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، والذي أشار أيضا إلى شفاء 12331 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر عدد يومي للمتعافين، ليصبح مجموعهم 131129.

وسجلت العاصمة موسكو أيضا عددا قياسيا للمتعافين مع رصد 8033 حالة خلال اليوم الماضي، متخطية بكثير الرقم القياسي السابق 5440 حالة، الذي شهدته في 20 مايو. وبلغ إجمالي المتعافين في المدينة 61619.

مع ذلك، سجل معدل الوفيات في المدينة ارتفاعا حادا من 41 حالة أمس إلى 76 اليوم، ليصبح إجمالي الوفيات 2110.

وزاد عدد الإصابات بواقع 2830 حالة ارتفاعا طفيفا عن حصيلة اليوم السابق، ليبلع المجموع 61619 حالة.

المصدر: RT