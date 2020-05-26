ليبيا – بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية نقلته وكالة “الأناضول”التركية أن أردوغان وسعيد تطرقا خلال المكالمة إلى الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان :”أن سعيّد تعرض إلى الوضع في ليبيا وشدد على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون في إطار الشرعية الدولية ولا يمكن إلا أن يكون سلميا وليبيًا ليبيًا.”

وذكّر سعيد خلال المكالمة بأن تونس هي من أكثر الدول تضررا من الوضع الحالي في ليبيا على كل الأصعدة كما جدد تذكيره بأن القضية الليبية هي من أولى اهتمامات التونسيين لأن تونس وليبيا شعب واحد.