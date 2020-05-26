ليبيا – تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان وذلك لبحث مستجدات الوضع على الساحة الليبية.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أوضح بأن الاتصال تناول بحث آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية وسُبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق مع التحذير من مغبة التدخلات الخارجية في ليبيا.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالاشارة إلى أن الوزير شكري ونظيره الفرنسي اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وباريس إزاء كافة القضايا محل الاهتمام المتبادل خلال الفترة المُقبلة.