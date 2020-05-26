الصين – طالب نادي شنغهاي شينهوا الصيني، امس باستعادة مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو، بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد.

وأشار موقع “مانشستر إيفينينغ نيوز” إلى أن شنغهاي يأمل في استعادة إيغالو قبل عودة الدوري الصيني نهاية الشهر الحالي.

وبحسب ذات الموقع، يرغب يونايتد في تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم، إلا أن مسؤولي شنغهاي يرغبون في استعادة خدمات المهاجم النيجيري، بعد تراجع إصابات فيروس كورونا في الصين، واستعداد الأندية هناك لاستئناف النشاط الكروي.

ونجح إيغالو في إثبات نفسه في المباريات القليلة التي خاضها بقميص “الشياطين الحمر”، وسجل 4 أهداف في 8 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي.

وكان إيغالو قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية، بعقد إعارة يمتد حتى يوم 31 أيار/مايو الحالي.

الأناضول