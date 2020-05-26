روسيا – توقفت شركة “غازبروم”، عن ضخ الغاز عبر الجزء البولندي من خط أنابيب نقل الغاز “يامال-أوروبا”، أي أنها توقفت عن ضخ الغاز إلى أوروبا عبر بولندا.

ووفقا لشركة Gascade المشرفة على استلام الغاز في أراضي ألمانيا، انخفض الضخ في هذا القسم من تسعة ملايين كيلوواط في الساعة يوم الأحد إلى 461.5 ألف كيلوواط ساعة يوم الاثنين، وتوقف تماما بحلول الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء.

وقال دميتري مارينشينكو كبير مدراء الموارد الطبيعية والسلع في وكالة “فيتش”، إن “غازبروم” علقت نقل الغاز لموازنة التصدير بسبب زيادة العرض.

وأضاف: “تحول بولندا إلى استخدام المزادات في مجال تحديد الكميات المضخوخة عبر الخط، وكذلك إبرام عقد مدته خمس سنوات مع أوكرانيا على أساس “اسحب أو ادفع”، يجعل التصدير عبر بولندا بالنسبة لـ”غازبروم”، أكثر تقلبا من حيث الحجم”.

في الوقت نفسه، يعتقد المصدر أنه لا ينبغي توقع توقف عملية ترانزيت الغاز الروسي عبر بولندا، على المدى الطويل، لأن الشركة الروسية “غازبروم”، تحتاج إلى الحفاظ على جميع المسارات من أجل الاستعداد لنمو الطلب في أوروبا على الوقود الأزرق في المستقبل، لذلك حتما ستستمر عملية ضخ للغاز عبر المقطع البولندي عند الحد الأدنى.

المصدر: نوفوستي