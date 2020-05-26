انجلترا – تواصل الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مع مواطنه تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني عبر تقنية الفيديو، من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوف “الريدز”.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الاثنين، أن كلوب يريد ضم المتألق فيرنر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجته إلى مهاجم جديد يساعد الثلاثي: المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الموسم المقبل.

ويرتبط فيرنر بعقد رسمي مع لايبزيغ، لكنه قد يرحل في حال دفع نحو 60 مليون يورو، لذلك يريد ليفربول بيع بعض لاعبيه لتوفير السيولة المالية اللازمة.

ويقدم المهاجم الألماني موسما مذهلا مع لايبزيغ، إذ سجل خلاله 30 هدفا في 38 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.

وأحرز تيمو فيرنر ثلاثة أهداف “هاتريك” لفريقه لايبزيغ ليقوده لفوز ساحق على مستضيفه ماينتز بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني.

يذكر أن تشيلسي وبرشلونة يرغبان أيضا في التوقيع مع المهاجم الشاب، لكنه يفضل الانضمام إلى صفوف “الريدز” بحسب مصادر مقربة منه.

المصدر: وكالات