أبوظبي – ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في 6 دول عربية، الثلاثاء، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 7 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و575، بينها 172 وفاة، و7 آلاف و306 حالات تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة في بيان، 5 وفيات و779 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة ارتفاع محصلة الإصابات إلى 31 ألفا و86، بينها 253 وفاة، و15 ألفا و982 حالة تعاف.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 وفيات و156 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و 976، بينها 170 وفاة، و503 حالات تعاف.

وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة و24 إصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 7 آلاف و556، بينها 202 حالات وفاة، و4 آلاف و841 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 348 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و118.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات، بينها 37 وفاة، وألفا و67 حالة تعاف.

وفي سوريا اعلن عن تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 121، بينها 4 وفاة، و 41 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا في العالم، أكثر من 5 ملايين و607 آلاف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 348 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و384 ألفا، وفق موقع “ورلدميتر”.

الأناضول