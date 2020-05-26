ليبيا – قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي إنه لا يستبعد إقدام قوات حكومة الوفاق بالهجوم على منطقة الهلال النفطي والسيطرة عليها، مرجعاً ذلك إلى الأطماع التركية في ثروات ليبيا فضلاً عن الاستفادة من وراء تعزيز تواجدها بالساحة الليبية سياسياً واقتصادياً.

المصباحي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف:” لا بد من ذكر الحقائق بأسمائها الهلال النفطي ليس هو الهدف القادم لحكومة الوفاق لكنه للأتراك ومن يتعاون معهم من الميليشيات الليبية”.

وإستكمل المصباحي:”جموع الليبيين الأحرار لن يرضوا بالعودة لزمن الاحتلال العثماني بدفع الجباية والضريبة من ثروات ومقدرات البلاد وسيدافعون عنها بلا هوادة”.