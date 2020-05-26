الأردن – طلب العاهل الأردني عبد الله الثاني، في كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال، من مواطنيه أن يجعلوا من أزمة كورونا واحدة من محطات كبرى تجاوزتها المملكة وحولت أخطارها لعنصر قوة ومنعة.

وأضاف الملك الأردني: “في هذه الأيام المباركة من عيد الفطر السعيد تحل ذكرى استقلال مملكتنا الحبيبة ونحن نعيش ظرفا استثنائيا استدعى أن نغير شكل احتفالنا المعتاد”.

ووعد العاهل الأردني مواطنيه بأن القادم أفضل، وقال إن المملكة “أصبحت مسيرتها قصة نجاح، لا تزال تدهش الآخرين”.

وتابع: “لم تكن معركتنا مع كورونا إلا أحد الاختبارات الصعبة التي أظهرت كفاءة الدولة، ومتانة مؤسساتها، وقوة جيشها وأجهزتها الأمنية.. لقد تباعدنا اجتماعيا، لكننا تقاربنا بقلوبنا وأهدافنا، لكي ننجح”.

ودعا جميع الأردنين إلى تحمل مسؤولياتهم “وما عهدنا بالأردني إلا الوفاء والانتماء لهذا الوطن، الذي ننعم فيه بالأمن والاستقرار”.

وأكد أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة حالت دون تفشي وباء كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن “الأردن تجاوز بكل إصرار أصعب التحديات وآخرها أزمة كورونا”.

المصدر RT