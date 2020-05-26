من هو هافيرتس أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية؟

ألمانيا – لم يحرز أي لاعب ألماني جائزة الكرة الذهبية منذ ربع قرن، لكن مشجعي كرة القدم يرون في الشاب الألماني كاي هافيرتس الأقرب للتربع على عرش لقب أفضل لاعب في العالم.

وبعمر العشرين، أصبح لاعب باير ليفركوزن الفارع الطول (1.89 م)، مطاردا من أبرز الأندية الأوروبية على غرار بايرن ميونيخ، ليفربول مانشستر يونايتد (إنجلترا)، برشلونة وريال مدريد (إسبانيا)، وتقدر قيمة انتقاله بمئة مليون يورو.

ويتمتع هافيرتس بمستوى ثابت، نضوج وقدرة على تحمل الضغط، يسجل ويمرر ويصنع الأهداف من العمق، وأظهر ذكاء في كل المراكز التي شغلها.

متعدد المراكز

بدأ هافيرتس مسيرته كلاعب رقم 10 في الوسط الهجومي، وبمقدوره الآن اللعب على الجهة اليمنى من الوسط أو الهجوم، وكمهاجم ظل قادرا على التراجع بذكاء إلى الخلف.

وبعد استئناف الدوري الألماني إثر توقف لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، كان هافيرتس أبرز نجوم العودة، خطف هدفين في الشوط الأول من الفوز الكبير على أرض فيردر بريمن 4-1، ثم كرر السيناريو بهدفين خلال الفوز الهام في ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ (3-1).

وفي ديسمبر 2019، أصبح أصغر لاعب يسجل 30 هدفا، وأصغر من يخوض 100 مباراة في الدوري الألماني، بعمر 20 عاما و6 أشهر.

وعادل الأسبوع الماضي رقم الهداف التاريخي لنادي شالكه والمنتخب الألماني كلاوس فيشر، بتسجيله 34 هدفا قبل بلوغه الحادية والعشرين، والرقم مرشح بقوة للكسر (يلعب ليفركوزن اليوم الثلاثاء مع ضيفه فولفسبورغ ضمن المرحلة 28).

ويعد هافيرتس أيضا أصغر لاعب يمثل ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى بعمر 17 عاما و4 أشهر.

هافيرتس مرشح بقوة لنيل الكرة الذهبية

أحرز اللاعبون الألمان جائزة الكرة الذهبية في سبع مناسبات: القيصر فرانتس بكنباور (1972 و1976)، كارل هاينتس رومينيغه (1980 و1981)، غيرد مولر (1970)، لوثار ماتيوس (1990)، وماتياس زامر (1996)، والأقرب لنيل هذه الجائزة في السنوات الماضية كان الحارس مانويل نوير عندما حل ثالثا في 2014.

وشرح ماتيوس بعد انتهاء الموسم الماضي “بالنسبة لي هو لاعب الموسم، وإذا أبقى هافيرتس على هذا المستوى، مع هذه الرشاقة، الذكاء، الحضور في الملعب وتسجيل الأهداف، قد يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم”.

وفي ظل اقتراب نهاية مشوار كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين احتكرا التتويج بالكرة الذهبية في العقد الأخير، فإن الجيل الصاعد من اللاعبين، على رأسهم هافيرتس، والفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جيدون سانشو، باتوا مرشحين بقوة ومستعدين لحمل مشعل الكرة العالمية.

المصدر: وكالات