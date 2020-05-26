فنزويلا – أعلنت فنزويلا، الثلاثاء، وصول ثاني ناقلة نفط إيرانية من أسطول مؤلف من خمس ناقلات، إلى مياهها الإقليمية.

وذكر الأسطول الفنزويلي في بيان عبر حسابه على تويتر، أن السفينة “فوريست” وصلت المياه الفنزويلية بشكل سليم دون مشاكل.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الفنزويلية سترافق السفينة الإيرانية، إلى حين رسوها في ميناء “إلباليتو” بمدينة كارابوبو، غرب العاصمة كاراكاس.

وفي سياق متواصل، رست ناقلة الوقود الإيرانية الأولى، الإثنين، في ميناء “إلباليتو” وبدأت بتفريغ حمولتها.

والأحد، أعلنت السفارة الإيرانية في كاراكاس، وصول أولى ناقلات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا.

والسبت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن أي مشكلة قد تتعرض لها ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، من جانب الولايات المتحدة، ستقابل برد من قبل طهران.

وفي 13 الشهر الجاري، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن ناقلة وقود إيرانية انطلقت من ميناء “بندر عباس” جنوبي البلاد باتجاه فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض (لم تذكر اسمه)، قوله إن “الإدارة الأمريكية تبحث التدابير التي سيتم اتخاذها ضد ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا”.

بدوره، قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريزا، بعد يوم، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الولايات المتحدة تضايق ناقلات الوقود المتجهة الى بلاده، وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية ولحقوق فنزويلا الأساسية”.