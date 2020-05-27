إيطاليا – يواصل نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مفاوضاته لضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة “Tuttosport” الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس، طلبت من الدولي الفرنسي تخفيض راتبه قبل إتمام صفقة التعاقد معه.

وأوضحت أن مسؤولي “اليوفي” يخططون لوضع سقف لراوتب اللاعبين الجدد لا يتجاوز 9 ملايين يورو في الموسم الواحد، في حين يتقاضى بوغبا حاليا في نادي مانشستر يونايتد نحو 12 مليون يورو سنويا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس ومانشستر يتفاوضان حاليا على قيمة الصفقة، حيث يطالب الفريق الإنجليزي بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عن بوغبا، فيما يصر “اليوفي” على تخفيض المبلغ من خلال إدراج جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا، أو الفرنسي أدريان رابيو، أو الويلزي آرون رامزي في الصفقة.

ويبقى الإشكال أن مانشتر يوناتيد مستعد لخفض سعر بوغبا، شريطة إدراج البرازيلي أليكس ساندرو أو التركي ميريح ديميرال في الصفقة، وهو ما ترفضه إدارة فريق “السيدة العجوز”.

وكان بوغبا البالغ 27 عاما، دافع في بداية مسيرته عن ألوان نادي يوفنتوس بين العامين 2012 و2016، وتوج معه بأربعة ألقاب في مسابقة الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد الذي خاض معه هذا الموسم 8 مباريات فقط وصنع لزملائه هدفين.

المصدر: “Tuttosport”