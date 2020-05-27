ابتكار جديد يتيح للجمهور التشجيع والاستهجان في الملاعب عن بعد

ابتكار جديد يتيح للجمهور التشجيع والاستهجان في الملاعب عن بعد

اليابان – بينما تستعد الرياضة اليابانية للعودة واستئناف نشاطها المتوقف بسبب حائجة كورونا، نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقها المفضلة عن بعد.

ويتيح التطبيق الجديد للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم، تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات وصافرات الاستهجان في وجههم من خلال هواتفهم الذكية، وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفا أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

وقامت مؤخرا مؤسسة “ياماها”، التي طورت التطبيق الجديد بتجربته في ملعب “شيزوكا”، الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع، ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم بمشاركة ناديين في الدوري الياباني الأول للعبة الشعبية وهما جوبيلو إيواتا وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تسنى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبرا للصوت موزعة في أنحاء الملعب.

ويتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في 19 يوليو المقبل على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضا بعد ذلك بأسبوعين، لكن كل هذه المباريات ستقام بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفا من انتقال العدوى بفيروس كورونا سريع الانتشار.

المصدر: رويترز