روسيا – أعلنت هيئة الإحصاء الروسية، أن معدل البطالة في البلاد سجل مستوى قياسيا منذ أبريل 2016، وبلغت نسبته 5.8% في أبريل الماضي، بعد 4.7% في مارس، وذلك على خلفية قيود الإغلاق الاقتصادي.

وقالت هيئة الإحصاء في تقرير نشر امس: “في أبريل 2020، وفقا للنتائج الأولية لمسح القوى العاملة، صنف 4.3 مليون شخص عاطلين عن العمل من المواطنين في سن 15 عاما وما فوق، ما يشكل 5.8% من الأيدي العاملة في البلاد”.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى مراكز التوظيف 1.3 مليون شخص، 1.1 مليون منهم تصرف لهم إعانات البطالة منذ أبريل، حسب بيانات وزارة العمل.

وبلغ عدد الأيدي العاملة في روسيا في عمر 15 سنة وما فوق في أبريل، 74.5 مليون شخص، أي 51% من إجمالي سكان البلاد.

للمقارنة، بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.5 مليون شخص في مارس 2020، فيما كانت نسبة البطالة في أبريل 2016 مستوى 5.9%.

ومنذ فبراير 2018 لم تتجاوز معدلات البطالة في روسيا 5%، مسجلة أدنى مستوى في أغسطس 2019، بواقع 4.3%.

المصدر: وكالات