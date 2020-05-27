الولايات المتحدة – افادت قيادة الأسطول السادس الأمريكي، إن مقاتلتين روسيتين من طراز”سو-35″، رافقتا طائرة استطلاع دورية أمريكية من طراز Poseidon P-8A، فوق مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت قيادة الأسطول الأمريكي، في بيان لها نشر على “تويتر”: “من جديد وقع اعتراض روسي آخر غير آمن لطائرة بوسيدون تابعة للبحرية الأمريكية، في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط”.

وذكر البيان أن هذه، كانت الحادثة الثالثة، خلال الشهرين الماضيين.

ونشرت البحرية الأمريكية، مقطعي فيديو يظهران كيف رافقت المقاتلات الروسية، طائرة التجسس الأمريكية.

المصدر: وكالات