لبنان – أعرب قائد قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان، ستيفانو دل كول عن تطلعه لـ”العمل مع الحكومة والجيش اللبنانيين لتنفيذ القرار الأممي 1701 ومعالجة أي قضايا عالقة، ومنع التوتر وتخفيف حدته”.

جاء ذلك أثناء استقباله رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى مقر اليونيفيل في بلدة الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، على خلفية شكوى أهالي قرى حدودية لبنانية من تعامل القوات الدولية معهم وتخريب أرزاقاهم والقيام بعمليات تفتيش في الأملاك الخاصة.

وأعرب الجنرال دل كول في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية، عن امتنناه لـ”الحكومة ورئيسها وللقوات اللبنانية المسلحة على تعاونها في تنفيذ مهام اليونيفيل”، مشيرا إلى أن “هذا محور نجاحنا في الحفاظ على 14 عاما من الهدوء”.

وشدد على أن “علينا أن نبني على هذه الفترة الطويلة من الاستقرار غير المسبوق”، متوجها إلى دياب ووزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر​ وقائد الجيش العماد جوزيف عون​، قائلا: “وجودكم سيشجع حفظ السلام​ وشركاءنا في الجيش اللبناني على البناء بشكل أكبر على المكاسب في ناحية الوضع الأمني”.

كما أثنى دل كول على “قيادة دياب في العمل لناحية التعامل مع وباء كورونا​”، معربا عن فخره لأن “قواتنا تساعد وتدعم المجتمعات المحلية في جهودها لاحتواء الفيروس”.

المصدر: وكالات