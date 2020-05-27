روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الهندسة العسكرية في جيش البلاد ستحصل هذا العام على منظومات جديدة روبوتية مضادة للألغام.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للوزارة: “قبل نهاية عام 2020 من المفترض أن تتسلم وحدات الهندسة العسكرية في الجيش الروسي 22 منظومة حديثة مضادة للألغام من نوع أوران-6″

وأضاف البيان ” تم نقل 12 منظومة من أصل 22 إلى إحدى مستودعات الجيش في ضواحي العاصمة موسكو، ومن المفترض أن يتم تسليمها لاحقا لوحدات الهندسة العسكرية التابعة لقوات المنطقتين الجنوبية والغربية في الجيش”.

وزودت المنظومات الجديدة بعربات “كاماز” معدلة لنقل الروبوتات، وبمنصات Multilift خاصة طورت لتجعل عملية تجهيز الروبوتات سريعة ولا تستغرق أكثر من 4 دقائق.

وروبوتات “أوران-6” هي روبوتات عسكرية طورتها روسيا لتعمل على خلق ممرات آمنة وخالية من الألغام أثناء تنفيذ وحدات المشاة والمدرعات للعمليات العسكرية.

ويمكن توجيه هذه الروبوتات عن بعد من على مسافات تصل إلى كيلومتر، كما تم تجهيزها بكاميرات خاصة يمكن الاعتماد عليها للاستطلاع أو مساعدة الموجه في كشف المنطقة التي تعمل فيها.

المصدر: فيستي