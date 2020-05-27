إيران – اتصل الرئيس الإيراني هاتفيا مع الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا، طالبا أن تلعب سويسرا دورا أكثر تأثيرا في ظل مضاعفة العقوبات الأمريكية على طهران.

ولفت روحاني إلى أن تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية وزيادة الضغوط الاقتصادية جعلت الأوضاع المعيشية أكثر صعوبة على الشعب الإيراني.

ورأى الرئيس الإيراني أن من الضروي أن تعمل الدول الأوروبية الثلاث للحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد توازن في تطبيق الالتزامات النووية ويمكن لسويسرا أن تلعب دورا في تعزيز الاتفاق النووي.

كما رحب روحاني بإنشاء القناة المالية السويسرية، وأكد على ضرورة تفعيلها بشكل أكبر.

وأعلنت رئيسة سويسرا سعي بلادها إلى زيادة فاعلية القناة المالية السويسرية، وإمكانية نقل القرض الذي طلبته إيران من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا عن طريق القناة السويسرية.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي كمعاهدة دولية، وتعهدت ببذل كافة الجهود لهذا الغرض.

المصدر: RT