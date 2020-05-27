روسيا – صرحت لاعبة التنس الروسية داريا كاساتكينا بأنها تحب كرة القدم، ولكنها لا تحب اللاعبين، وأجرت مقارنة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت كاساتكينا، في بث مباشر مع المذيعة ماريا كوماندنايا: “أحب كرة القدم، وتعجبني هذه اللعبة، بعكس معظم اللاعبين. بالمقارنة مع الرياضيين الآخرين، لديهم نوع من التكبر والغرور. علاوة على ذلك، فهم يحصلون على رواتب عالية”.

وفي مقارنة بين رونالدو نجم يوفنتوس، وميسي قائد برشلونة، قالت لاعبة التنس الروسية: “ليو رائع، صغير، ورشيق. موهبته لا حصر لها. وكريستيانو رونالدو حقق الكثير أيضا، لكن بالمقارنة معه، فميسي إله، ومن كوكب آخر”.

يذكر أن داريا كاساتكينا (23 عاما) تشجع برشلونة، وأحرزت لقبين في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، وتحتل المرتبة 66 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات.

المصدر: وكالات