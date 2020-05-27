السودان – أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي على التزام الحكومة بتحقيق السلام بوصفه الخيار الاستراتيجي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية .

ودعا كباشي في خطاب موجه لسكان ولاية جنوب كردفان، في باحة منزل أمير البرام بكادوقلي كافي طيارة، أمس الثلاثاء، للتبشير بالسلام ودعم جهود الحكومة لتحقيقه حتى ينعم مواطن جنوب كردفان بالأمن والاستقرار.

وأكد على ثقة أجهزة الحكومة الانتقالية في الأمير كافي طيارة وتقديرها لدوره الداعم لاستقرار الولاية، مبينا أن الحكومة تبحث عن قيادات الإدارات الأهلية القوية، من أمثاله القادرين على حسن إدارة إمارتهم وضبط منسوبيهم.

من جهته، قدم الأمير شكره لعضو مجلس السيادة على الزيارة، كما شكر لجنة أمن الولاية لجهودها في تهدئة الأوضاع عقب الأحداث الأخيرة بكادوقلي.

ووصف الأمير كافي الأحداث الأخيرة بأنها “من عمل الشيطان الذي تغلغل بين الناس”، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لحثهم على نبذ الفرقة والمحافظة على نسيج الولاية الاجتماعي والعمل من أجل السلام.

المصدر: سونا