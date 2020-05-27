ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن تركيا تقوم منذ أشهر بنقل الآلاف من عناصر داعش والقاعدة إلى ليبيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد قوات المشير خليفة حفتر.

عبد الرحمن وفي تصريح لموقع “قناة الحرة” الأمريكية اليوم الأربعاء قال:” إن لدينا معلومات موثقة بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقوم بإرسال عناصر سورية سابقة من تنظيم القاعدة وداعش إلى ليبيا العملية بدأت في أكتوبر الماضي وما زالت مستمرة”.

وقدَّر عدد الإرهابيين الذين نقلهم إردوغان من إدلب إلى ليبيا حتى الآن بنحو تسعة آلاف مقاتل بينهم عشرات المقاتلين معروفين للمرصد كانوا مع داعش ثم هربوا إلى ريف حلب الشمالي والآن باتوا بالتأكيد في ليبيا.

وأضاف:”الأمر ليس مقتصرا فقط على العناصر الإرهابية السورية وهناك أيضا عناصر غير سورية منضوية تحت منظمات جهادية داخل سورية يتم نقلهم إلى ليبيا وغالبيتهم من الجنسية التونسية”.

وتابع:”عمليات النقل الموثقة هذه إلى ليبيا دليل قاطع على أن لأردوغان صلات مباشرة بداعش والقاعدة رغم ادعائه بأنه يقاتلهما”.

وقال عبد الرحمن متسائلا:”هل يعقل ألا تكون هناك أجهزة مخابرات دولية لمراقبة ما يجري من عمليات نقل للجهاديين من سوريا إلى شمال أفريقيا؟”.

وحذر من تداعيات إرسال مثل هذه الجماعات إلى أفريقيا،قائلاً:”لدينا معلومات موثوقة عن وجود عناصر جهادية جديدة تستعد تركيا لإرسالها الى ليبيا”.

واعتبر مدير المرصد أن إرسال جهاديين إلى ليبيا لا يعني أن مهمتهم في سوريا قد انتهت وإنما أولوية لأردوغان بعد التفاهم الروسي التركي”حول سوريا.

وختم رامي حديثه بتساؤل:”هناك الكثير من عناصر داعش كانوا معتقلين في السجون التركية شمال حلب، أين هم الآن؟”.