ليبيا – أفاد آمر محور عين زارة بالجيش اللواء فوزي المنصوري أن مسلحي حكومة الوفاق قد استخدموا طائرات بدون طيار إنتحارية تنفجر فور اقترابها من افراد القوات المسلحة في طرابلس.

المنصوري وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء أشار إلى أن تشكيلات الوفاق تستعمل الطائرات بدون طيار الانتحارية مثل المستعملة في اليمن من الحوثيين والتي استخدمت في استهداف منشآت نفطية سعودية في وقت سابق .

وأضاف المنصوري أن وحدات الجيش حققت تقدما في محور عين زارة بعد مواجهات قتلت فيها قيادين اثنين من مسلحي الوفاق ما أسفر عن تراجعهم في محور عين زارة باتجاه الشمال.