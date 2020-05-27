ليبيا – بحث نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر الوضع في سوريا والشرق الأوسط والتسوية الليبية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية وفقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء:” ناقش الطرفان بالتفصيل الوضع الحالي على الأرض بسوريا في سياق ضرورة مكافحة الإرهاب، ومهمة توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وعملية الحل السياسي للأزمة السورية على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي البلاد”.

وأشار البيان إلى أن قضايا التسوية في الشرق الأوسط وليبيا المدرجة على أجندة الأمم المتحدة تم بحثها أيضا.